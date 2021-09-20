Стокгольм, 20 сентября, 2021, 18:43 — ИА Регнум. 20 сентября правительство Швеции представило окончательный законопроект бюджета страны на 2022 год — как и полагается, министр финансов Магдалена Андерссон вышла на пресс-конференцию со стопкой копий законопроекта, перевязанных лентой в цвет шведского флага. Однако политическая ситуация для правительства выглядит не такой радужной. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Стокгольм, Швеция

Чтобы принять, или скорее протолкнуть свой законопроект бюджета, правительству необходимо заручится поддержкой как «Левых», так и «Центристов», поскольку у «Социал-демократов» и «Зеленых» нет парламентского большинства. Однако обе партии решили повременить с решением, будут ли они голосовать за документ правительства.

В интервью телеканалу SVT официальный представитель «Центристов» по экономическим и политическим вопросам Мартин Одал заявил, что никаких решений о позиции его партии в преддверии голосования он представить не может. Официальный представитель «Левых» по вопросам политики и экономики Улла Андерссон также не сообщила в студии SVT о позиции своей партии.