Люксембург, 20 сентября, 2021, 18:36 — ИА Регнум. Власти Польши обязали выплачивать Европейскому союзу по €500 тыс. за каждый день нарушения постановления суда ЕС по прекращению добычи угля на шахте «Туров», сообщили 20 сентября в пресс-службе Европейского суда юстиции в Люксембурге.

Цитата из к/ф «В порту». реж Элиа Казан. 1954. США В суде

Таким образом Варшава должна оплачивать своё несогласие с решением суда.

Напомним, Чехия обвинила Польшу в том, что она своей угледобывающей деятельностью вредит её водным ресурсам. Соответствующий иск в суд ЕС был подан в феврале 2021 г.

Речь шла о расширении польской угледобывающей шахты «Туров» в районах на границе с Чехией. В мае Европейский суд признал Польшу виновной, потребовав остановить работу шахты, но Варшава не согласилась.