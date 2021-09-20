Стокгольм, 20 сентября, 2021, 18:42 — ИА Регнум. Сегодня, 20 сентября, в ходе пресс-конференции министр финансов Магдалена Андерссон представила законопроект о государственном бюджете Швеции на 2022 год. Всего на проведение реформ правительство предлагает направить 74 миллиарда крон (€7,4 млрд), главным назначением которых станут инвестиции в социальное обеспечение граждан. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

«Это тот самый бюджет, который заставит Швецию двигаться вперед после пандемии», — заявила министр финансов.

Когда Андерссон спросили, что она лично считает самым важным в бюджете, она перечислила несколько пунктов:

«Мы будем нанимать больше полицейских, бороться с очередями в системе здравоохранении из-за коронавируса и вкладывать огромные деньги в зеленые инвестиции по всей Швеции. Таким образом, будет создаваться больше рабочих мест, а также повысится и уровень безопасности».