Канберра, 20 сентября, 2021, 18:40 — ИА Регнум. 75-летний Уэйн Макленнаниз из Квинсленда (северо-восток Австралии) был оштрафован полицией за публичное ношение перочинного ножа. Примечательным является тот факт, что Макленнаниз — бушмен (представитель коренного населения), поэтому ношение ножа для него являлось обычной практикой на протяжении шести десятилетий. Об истории 20 сентября сообщил телеканал Nine News.

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«Ну, если мне нужно пойти и вытащить тюк сена, я использую его (перочинный нож — прим. ИА REGNUM), чтобы перерезать веревку, а затем открыть мешок с кормом», — объяснил мужчина.

Так, в прошлом месяце 75-летний Маккленнаиз, которого в своем родном городе ласково называли «Ковбой», направлялся домой из местного паба после того, как зашел выпить пива. Когда он возвращался домой подвыпившим, его остановила полицейский и обвинила в публичной демонстрации ножа.

Как оказалось, представитель власти была права — в Квинсленде запрещено носить колюще-режущие предметы в общественных местах и школах на видном месте.