Лондон, 20 сентября, 2021, 20:24 — ИА Регнум. Британская певица Адель подтвердила отношения со спортивным агентом Ричем Полом. Она опубликовала совместную фотографию в личном Instagram-аккаунте 19 сентября.

Скриншот с YouTube Певица Адель

https://www.instagram.com/p/CT_s4RMASgx/

Певица поделилась снимком, подписав его эмодзи в виде сердца. Рич Пол в недавних интервью заявлял, что холост.

Добавим, что слухи о романе Адель и Рича Пола появились летом 2021 года. Пару заметили в одном из ресторанов во время свидания.