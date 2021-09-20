Москва, 20 сентября, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев по телефону поздравил президента России Владимира Путина с успешно завершёнными выборами в Государственную Думу РФ, сообщает 20 сентября пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Ильхам Алиев и Владимир Путин

Кроме того, Ильхам Алиев выразил свои соболезнования пострадавшим и родственникам погибших при вооруженном нападении на Пермский госуниверситет.

Также было условлено о продолжении личных контактов, а также подтверждена важность сотрудничества по линии парламентов России и Азербайджана.