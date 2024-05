Вашингтон, 20 сентября, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Со-президент студии Naughty Dog Нил Дракманн срежиссирует несколько эпизодов сериала The Last of Us («Одни из нас»). Об этом 20 сентября сообщает издание VGC.

Кадр из игры «The Last of Us» The Last of Us

Дракманн также является соавтором и одним из исполнительных продюсеров шоу. Какие именно эпизоды он поставит — пока неизвестно.

Напомним, что сериал The Last of Us — это предстоящая экранизация одноимённой популярной видеоигры. Главные роли в проекте исполнили Педро Паскаль и Белла Рамзи.