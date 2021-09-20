Вашингтон, 20 сентября, 2021, 18:19 — ИА Регнум. О планах выплатить по суду в США $809,5 млн проинформировала компания Twitter в опубликованном 20 сентября заявлении.

airpix Где деньги?

Деньги компания заплатит в рамках урегулирования иска, в котром её обвинили в действиях по введению в заблуждение инвесторов: Twitter, как постановил суд, в 2015 г. нарушил закон о торговле ценными бумагами.

Добавим, что иск против компании был подан в окружной суд штата Калифорния в 2016 г. Компании предъявили претензии в том, что она опубликовала ошибочные данные, касающиеся числа активных пользователей своей соцсети.