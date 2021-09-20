20 сентября 2021 | Время чтения 9 мин

Следует четко осознать одну важную и простую вещь. Не бывает абстрактного «прогресса», особенно технологического. Его продукция и продукты всегда предельно конкретны и могут использоваться как во благо, так и во зло. Как для нашего освобождения и повышения нашего уровня и возможностей, так и с целью, грубо говоря, заковать нас в кандалы. В зависимости от того, в чьих руках окажутся.

Владимир Павленко, , 19:09 — REGNUM В китайском Чанша, крупном промышленном и финансовом центре, главном городе провинции Хунань, прошел международный саммит по применению спутниковой навигационной системы «Бэйдоу». На этом форуме местный Национальный университет оборонных технологий представил новинку, которая сразу же обратила на себя внимание специалистов. Речь идет об усовершенствованной технологии обмена сообщениями СМС в условиях отсутствия сигнала мобильной связи, а также выхода из строя базовых станций. По итогам презентации системы прямо на саммите народное правительство Хунани заключило соглашение о сотрудничестве с общекитайской China Electronic Corporation; стороны обсудили и согласовали пути и условия дальнейшего применения этой СМС-технологии в низкоорбитальной системе спутниковой связи. Обозначены и конкретные пункты? и сферы интереса: развитие приобретающей популярность глобальной интернет-торговли, а также (внимание!) создание систем аварийного спасения и экстренной связи. Руководитель исследовательской группы оборонного университета в Чанша Ли Цзинъюань, комментируя наметившееся сотрудничество, очертил технические возможности системы передачи СМС. Ученый отметил, что «tсли ранее для обмена сообщениями «Бэйдоу» требовались радиоприемники относительно больших размеров, например, морской спутниковый телефон, то теперь можно наладить аварийную связь через спутники «Бэйдоу» с использованием мобильного телефона». А его помощники уточнили, что главные цели программы — обеспечить надежной связью отдельных людей и коллективы, находящиеся или оказавшиеся в отрыве от социума, выполняющие удаленные функции (например, морское рыболовство) или, это было подчеркнуто особо, во время чрезвычайных ситуаций, когда связь для людей приобретает особую, жизненную важность.

Смартфон Иван Шилов © ИА REGNUM

Повторим: не успели новинку показать, как провинциальное правительство ею заинтересовалось; что-то подсказывает, что очень скоро новость дойдет и до органов власти других регионов. Ибо прошедшее лето в Китае оказалось богатым на различные ЧС, прежде всего это целая серия крупных наводнений в бассейне реки Янцзы. Еще раз: власти понимают, что связь в условиях «чрезвычайки» людям безоговорочно нужна, и считают ее важнейшим условием своевременной помощи и, следовательно, спасения.

По иронии судьбы, так очень часто случается, видимо, судьба на позитивном примере одних наглядно демонстрирует абсурдность решений, принимаемых в этой сфере другими, новостные ленты российских СМИ в те же самые дни облетела новость следующего содержания. Премьер-министр Михаил Мишустин своей подписью предложил утвердить постановлением правительства России проект «Положения о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи во время ЧС природного и техногенного характера».

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Имеющий глаза — да прочитает, а имеющий мозги — да задумается и задастся вопросом: чего это такое премьер «подмахнул», видимо, не глядя (чтобы не подумать о нем худшего)? Итак, «Решение о приоритетном использовании, приостановлении или ограничении использования сетей связи и средств связи принимается Минцифры России во взаимодействии ‎с приоритетными пользователями на основании анализа состояния сетей связи ‎и средств связи в зоне чрезвычайной ситуации, обоснованных предложений соответствующего координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Во-первых, «пиоритетные пользователи», как уже отмечалось в СМИ, — силовики: Минобороны, МВД, МЧС, Росгвардия, ФСБ и др. Это все ключевые ведомства. Где они, а где пресловутое Минцифры, уровень компетенции которого — «модные девайсы», но никак не реальная жизнь, с реальным населением, от которого чиновники этого ведомства дальше, «чем Ленин — от буржуазии». Кто они такие, чтобы принимать решения на уровне перечисленных ведомств? У них молоко для этого на губах — обсохло? Еще понятно, если бы силовики этим занимались, на уровне своей профессиональной компетенции, а не «команда сисадминов», возомнивших себя «пупом земли» или «центром Вселенной», которые на самом деле — не управленцы никакие, а технические исполнители. Скептики скажут: этого не будет никогда! И окажутся неправы. У нас уже есть прецедент Роспотребнадзора, который от распирающей его пущей важности первое, что сделал, штампуя разнообразные запреты на запредельном по некомпетентности, как считают специалисты, уровне, так это завел себе форменное обмундирование. И облачился в малиновые пиджаки, памятные по эпохе «святых» 90-х. Вы думаете, Минцифры изобретет что-нибудь другое, более удобоваримое? Лет без малого пятьдесят назад автор этих строк, стоя в курсантском строю на разводе военного училища, услышал занимательный диалог двух военачальников в высоких погонах — начальника и подчиненного. Подчиненный предложил шефу издать приказ о проведении общеучилищных построений исключительно в парадной форме и пообещал подготовить соответствующий проект приказа. На что начальник, ехидно улыбнувшись, произнес: «Дураку даже грамота в нагрузку — он приказы писать начинает».

Смартфон Дарья Драй © ИА REGNUM

Во-вторых, как говорится в проекте постановления, «проводимые Минцифры России мероприятия по организации обеспечения населения услугами связи в зоне чрезвычайной ситуации, а также ‎в пунктах временного размещения не должны приводить к нарушению использования сетей связи и средств связи приоритетными пользователями». В этом пункте, как и во всем этом очередном продукте эпистолярного чиновного «творчества» на уровне Козьмы Пруткова, слово «население» употребляется всего два раза, настолько на это население наплевать. Задача «обеспечения услугами связи населения в зоне чрезвычайной ситуации и пунктах временного размещения» (это — второй случай) ставится — в подвале одного из пунктов проекта документа. Но оказывается в такой зависимости от интересов «приоритетных пользователей», употребляется настолько по остаточному принципу, что становится ясно: за «приоритеты» с исполнителей спросят, и строго, а вот за население никто из них отвечать не будет. Пусть люди, отключенные от связи, пребывая в состоянии стресса, подогревая себя и окружающих катастрофическими слухами, которые всегда становятся спутниками любых чрезвычайных ситуаций, мотают себе нервы на кулак. «Проблемы индейцев шерифа не волнуют!»

Как же это контрастирует с той подчеркнутой заботой о своих людях, с какой к этим вопросам, как мы убедились, относятся в Китае. Там вопрос стоит не о том, чтобы «отрубить» сотовый сигнал там, где он есть, чтобы оставить сограждан в неведении, а о наделении их возможностью связи даже там, где этого сигнала нет. Мобильный телефон в условиях ЧС у них начнет функционировать в спутниковом режиме. А у нас? Михаил Владимирович Мишустин очень хорошо подумает, прежде чем поставить свою подпись под этим скопищем нарушения всех и всяческих всевозможных прав, норм приличия и даже критериев адекватности? И ответит авторам проекта той же самой сентенцией, что полвека назад прозвучала на училищном плацу? Или молча подпишет? А кто из вновь избранных депутатов, прежде всего от «партии власти», чувствуя свою ответственность за «художественную самодеятельность» отбившихся от партийной дисциплины министерских «боссов», поставит перед кандидатом в премьеры — Мишустиным или кем-то иным — этот вопрос в процессе утверждения в новом составе Думы? Просто «театр абсурда в королевстве кривых зеркал»!

Тестирование дистанционного электронного голосования на площадке ЦИК РФ Digital.gov.ru

В-третьих, хочется быть правильно понятным? Тем, кто в состоянии интерпретировать итоги прошедших выборов и все, что вокруг них происходило, оставаясь в границах реальности, понятно, что представленные общественности проценты указывают на отчетливые запросы о переменах, которые давно назрели и перезрели. Дефицит доверия, сквозящий через сухие отчеты ЦИК о результатах голосования, как сон разума, рождает чудовищ. Не слишком ли «перебор» у нас с законотворчеством в карательно-принудительной сфере в последнее время? Принудительная эвакуация, принудительная реновация (по запросу неких «организаций»), теперь вот принудительное лишение связи? И все это на фоне полупринудительной вакцинации. Для чего? Чтобы меньше осознавали безнадежность своего положения и безвозвратность «эвакуационного» маршрута и не обменивались информацией, ибо в наше время средства связи — не только информационный, но и организационный ресурс? Кому-то очень нужно лишить сограждан этого ресурса, превратив в стадо баранов, послушно следующее в направлении бойни за козлом-провокатором. Но опасаясь законной и адекватной реакции с их стороны на эту затею, этот «кто-то» подкладывает соломку, чтобы, не светясь, списать драконовские и откровенно, нет, не идиотские, а тоталитарные меры на Роспотреб, Минцифры и другие «инновационные» ведомства, чьи «инновации» давно уже навязли не только в зубах, но и в другом, противоположном месте? Не они инициаторы, их, как «расходный материал», «просто не жалко»?

Нам всем следует четко осознать одну важную и простую вещь. Не бывает абстрактного «прогресса», особенно технологического. Его продукция и продукты всегда предельно конкретны и могут использоваться как во благо, так и во зло. Как для освобождения людей и повышения их уровня и возможностей, так и с целью, грубо говоря, заковать их в кандалы. В зависимости от того, в чьих руках окажутся. В. И. Ленин в свое время требовал от соратников по партии быть с массами откровенными, чтобы они были в курсе всего и обо всем могли судить сознательно. Те, кто претендует на обладание общественным вниманием сегодня, придерживаются строго противоположных позиций. Самостоятельный человек-творец, человек-субъект, которого воспитывала советская эпоха, им поперек глотки, ибо такой не позволит собой манипулировать. Им нужен не субъект, а объект манипуляций, о котором те из них, кто поумнее, говорят эзоповым языком, характеризуя такой тип «квалифицированным потребителем». А более недалекие (или наглые), не стесняясь, апеллируют к «каббалистическим» принципам манипуляций людьми, которые для них — именно объекты чудовищных социальных экспериментов.

Международный саммит по применению спутниковой навигационной системы «Бэйдоу». Чанша, Китай Beidou.gov.cn

Что в сухом остатке? Наглядность сравнения между социализмом, принципы и подходы которого продемонстрированы на форуме в Чанша, и капитализмом, очередной квинтэссенцией которого служит рассмотренный нами проект постановления. Выбор — за нами, и разруха, как учил профессор Преображенский, — в головах. В наших собственных головах. ОНИ в своих классовых интересах делают ровным счетом то, что МЫ им позволяем делать. И не граммом больше. Позволим?..