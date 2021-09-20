Милан, Италия, 20 сентября, 2021, 18:07 — ИА Регнум. 20 сентября генеральный директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал переговорах с агентом 24-летнего опорного полузащитника сборной Кот-д'Ивуара Франка Кессье о подписании нового контракта: «Мы разговариваем с агентом Кессье уже более полутора лет. У нас было много встреч, и у нас будут другие возможности поговорить с ним о Франке», — цитирует Мальдини журналист Фабрицио Романо.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

В прошлом сезоне Франк Кессье принял участие в 37-ми матчах за «Милан» во всех турнирах, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Кессье перешел в «Милан» 1 июля 2019 года из «Аталанты» за 24 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость ивуарийского хавбэка, согласно данным transfermarkt, составляет 55 миллионов евро. Текущее соглашение полузащитника с «россонери» рассчитано до конца сезона 2021/22.