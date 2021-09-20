Задержавших пермского стрелка сотрудников полиции представят к наградам
Пермь, 20 сентября, 2021, 18:16 — ИА Регнум. Задержавшие 20 сентября в Пермском университете стрелка сотрудники полиции будут представлены к государственным наградам. Об этом сообщает краевое министерство безопасности.
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Ранее младший лейтенант полиции, сотрудник ГИБДД Константин Калинин рассказал, каким образом развивались события при задержании студента. По его словам, после требования бросить оружие молодой человек произвёл в его сторону выстрел. Тогда полицейский выстрелил на поражение и ранил злоумышленника, а затем оказал ему доврачебную помощь.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября 18-летний студент напал на вуз и начал расстреливать людей. Шесть человек погибли, ещё 28 получили разные ранения и травмы.