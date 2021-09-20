Москва, , 18:03 — REGNUM Война против Армении уже фактически идёт. Об этом 20 сентября заявил ИА REGNUM вице-президент Союза армян России Левон Муканян.»Агрессивные и преступные действия руководства Азербайджана и Турции в военной фазе против Армении начались ещё год назад», — заявил эксперт. Целью Турции и Азербайджана является «стремление пробить Мигринский коридор и соединить Турцию с Азербайджаном, в том числе, чтобы обеспечить возможности для проникновения Турции дальше, в страны Средней Азии», — заявил Муканян. По его словам, это позволит осуществлять поставки энергоносителей (нефти, газа) в Турцию и существенно нарастить её влияние не только в Закавказье, но и в странах Средней Азии."Такое положение дел будет напрямую угрожать интересам России», — заявил политолог."Первая фаза войны уже реализуется», — заключил Муканян.

Военнослужащий армии Турции ResoluteSupportMedia