Москва, 20 сентября, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Война против Армении уже фактически идёт. Об этом 20 сентября заявил ИА REGNUM вице-президент Союза армян России Левон Муканян.

ResoluteSupportMedia Военнослужащий армии Турции

«Агрессивные и преступные действия руководства Азербайджана и Турции в военной фазе против Армении начались ещё год назад», — заявил эксперт.

Целью Турции и Азербайджана является «стремление пробить Мигринский коридор и соединить Турцию с Азербайджаном, в том числе, чтобы обеспечить возможности для проникновения Турции дальше, в страны Средней Азии», заявил Муканян.

По его словам, это позволит осуществлять поставки энергоносителей (нефти, газа) в Турцию и существенно нарастить её влияние не только в Закавказье, но и в странах Средней Азии.

«Такое положение дел будет напрямую угрожать интересам России», — заявил политолог.

«Первая фаза войны уже реализуется», — заключил Муканян.