Владивосток, 20 сентября, 2021, 18:02 — ИА Регнум. В результате сильных дождей, надвигающихся на Приморье, могут быть нарушены системы жизнеобеспечения региона, предупреждает 20 сентября МЧС России.

(сс) jarmoluk Ливень

Отмечено, что последствиями ливней могут быть порывы линий связи и энергоснабжения, затруднения на дорогах.

«По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 21 сентября существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, с порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта в ДФО на территории Приморского края», — указано в сообщении ведомства.

При этом эксперты МЧС не исключают возникновения чрезвычайных ситуаций из-за «сильных и очень сильных ливней».