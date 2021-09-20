Некрасовское, Ярославская область, 20 сентября, 2021, 18:02 — ИА Регнум. Ярославская природоохранная прокуратура, разбираясь в причинах лесного пожара, выявила махинации чиновников с лесными участками. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Ярославскую природоохранную прокуратуру.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM рядом с поселком Красный Профинтерн 13 июля 2021 года сгорело несколько гектаров лесных насаждений. Природоохранная прокуратура начала проверку по данному факту, в итоге в действиях должностных лиц в части организации тушения пожара нарушений не выявлено. Зато установлены факты фальсификации документов.

«Проверкой установлено, что лесные насаждения, в границах лесного участка, подверженного пожару, предоставлены гражданам по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. Первичными проверочными мероприятиями вскрыты факты фальсификации документов, послуживших основанием для предоставления лесных насаждений. Лица, от имени которых заключены договоры, за предоставлением лесных насаждений никогда не обращались. При этом, на части земель лесного фонда, рубка лесных насаждений уже проведена», — рассказали в Ярославской природоохранной прокуратуре.

В суд направлено 7 исков о признании сделок ничтожными. Проверка по данному факту продолжается. В прокуратуре намерены установить сумму ущерба, который причинен лесному фонду в Некрасовском районе незаконными действиями чиновников.