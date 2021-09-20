Москва, 20 сентября, 2021, 17:58 — ИА Регнум. Правительство России утвердило план по реализации Концепции демографической политики до 2025 года. Об этом 20 сентября сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

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«Впервые мы приняли такой комплексный документ. В нём объединены совершенно новые меры и механизмы наряду с уже реализуемыми», — сказал премьер-министр, уточнив, что все эти меры необходимы для достижения национальных целей социально-экономического развития, которые определил президент России Владимир Путин.

Как сообщили в пресс-службе правительства, среди предусмотренных планом задач на ближайшие годы — увеличение продолжительности жизни граждан, создание системы раннего выявления серьёзных заболеваний, проактивная поддержка семей с детьми и улучшение их жилищных условий, сокращение травматизма на производстве и другое.

Один из основных разделов плана посвящён вопросам поддержки семей с детьми и мерам, направленным на увеличение рождаемости. В частности, предполагается, что к 2024 году меры социальной поддержки на основании одного лишь заявления или проактивно (то есть вообще без заявления) должны предоставляться 60% российских семей.

Также план содержит комплекс мероприятий, направленных на снижение материнской и младенческой смертности, улучшение репродуктивного здоровья, продвижение традиционных семейных ценностей и активного долголетия, повышение ожидаемой продолжительности жизни.

Отдельные разделы плана посвящены вопросам сохранения здоровья людей старшего поколения и трудящихся на производстве. Кроме этого, документом предусмотрены мероприятия, направленные на формирование мотивации к здоровому образу жизни, занятиям физкультурой и спортом.