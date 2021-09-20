Курск, 20 сентября 2021, 17:56 — REGNUM На выборах депутатов Курской областной думы седьмого созыва больше всего голосов набрала «Единая Россия» — 42,97%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.
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За КПРФ проголосовали 20,71% избирателей, ЛДПР — 11,71%, «Справедливая Россия — за правду» — 9,24%, «Новые люди» — 7, 18%, «Партию пенсионеров» — 5,49%.
В одномандатных округах победу одержали 20 кандидатов «Единой России», два — от КПРФ и один самовыдвиженец.