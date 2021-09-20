Курск, , 17:56 — REGNUM На выборах депутатов Курской областной думы седьмого созыва больше всего голосов набрала «Единая Россия» — 42,97%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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За КПРФ проголосовали 20,71% избирателей, ЛДПР — 11,71%, «Справедливая Россия — за правду» — 9,24%, «Новые люди» — 7, 18%, «Партию пенсионеров» — 5,49%.

В одномандатных округах победу одержали 20 кандидатов «Единой России», два — от КПРФ и один самовыдвиженец.

«Выборы прошли организованно, в соответствии с избирательным законодательством. На всех избирательных участках региона выборы признаны состоявшимися. Нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, волеизъявление избирателей, подведение результатов, не установлено», — прокомментировала председатель областного избиркома Галина Заика.