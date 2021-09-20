Пермь, 20 сентября, 2021, 17:52 — ИА Регнум. В Перми возле местного университета, в котором утром 20 сентября произошла бойня с шестью погибшими, откроют временный мемориал. Об этом сообщает пресс-служба образовательного учреждения.

(сс) Лиза Петрова Пермский государственный национальный исследовательский университет

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Мемориал будет открыт 21 сентября за пределами кампуса со стороны корпуса номер пять. Все желающие смогут принеси туда свечи и цветы в память о погибших.

Также с обращением выступил ректор Пермского государственного национального исследовательского университета Дмитрий Красильников. «В университетской семье нет чужого горя. Сегодня в наш дом пришла беда. Мы скорбим о тех, кто погиб, и думаем о тех, кто борется за свою жизнь», — сказал руководитель.

Как сообщало ИА REGNUM, бойня произошла утром 20 сентября в здании ПГНИУ. Шесть человек погибли, ещё 28 получили разные травмы и ранения. Стрелок был задержан.