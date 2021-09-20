Москва, 20 сентября, 2021, 17:52 — ИА Регнум. Деятельность по дезинсекции и дезинфекции в России может быть внесена в перечень подлежащих лицензированию работ, сообщается 20 сентября на портале проектов нормативных правовых актов.

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Соответствующее нововведение предложено Роспотребнадзором: ведомство разработало изменения в ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в тексте документа сказано, что часть 1 статьи 12 закона предлагается дополнить пунктом 59, согласно которому «деятельность по проведению дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных (борьба с грызунами — прим. ИА REGNUM) работ» будет подлежать лицензированию.

Напомним, действия дезинсекторов привели, согласно материалам следствия, к гибели людей в Москве. Женщины отравились арбузом, купленном в магазине, где проводилась обработка от насекомых. В арбузе были найдены химические вещества, применяемые для борьбы с насекомыми.