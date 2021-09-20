Курган, 20 сентября, 2021, 17:51 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки подтверждено 115 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 54 зафиксированы в Кургане, сообщает 20 сентября региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял аналогичное число случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 20 сентября выявлено 32 283 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 20 сентября вылечились 28 852 человека, скончались 667 пациента с COVID-19.