Вашингтон, , 19:31 — REGNUM Сенат США 19 сентября проголосовал против идеи демократов разрешить миллионам иммигрантов легально остаться в Соединенных Штатах и внести эту меру в законопроект на $3,5 трлн. Об этом 20 сентября сообщает Reuters.

Чак Шумер Иван Шилов © ИА REGNUM

Демократы хотели предоставить возможность получения гражданства миллионам, включая так называемых иммигрантов-мечтателей, привезенных в США в детств и защищенных от депортации в рамках программы «Отложенные действия для прибывающих детей» (DACA).

Мера также распространялась бы на работников ферм, работников первой необходимости и иммигрантов с временным защищенным статусом, который дает разрешение на работу и облегчает депортацию выходцам из стран, пострадавших от насилия или стихийных бедствий.

В своем заявлении лидер демократов в Сенате Чак Шумер сказал, что демократы «глубоко разочарованы этим решением, но борьба за предоставление законного статуса иммигрантам в рамках согласования бюджета продолжается».

Демократы в Сенате подготовили альтернативные предложения и намерены провести дальнейшие встречи, добавил Шумер.

В свою очередь сенатор Чак Грассли, главный республиканец в судебном комитете, высоко оценил решение парламентария, заявив: «Массовая амнистия миллионов нелегальных иммигрантов не является бюджетным вопросом, подходящим для примирения».