Мюнхен, Германия, 20 сентября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. 20 сентября авторитетный портал WhoScored опубликовал символическую сборную лучших футболистов пятого тура немецкой Бундеслиги сезона 2021/22. Самую высокую оценку получил 26-летний центральный полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих, отметившийся двумя забитыми мячами в ворота «Бохума» и одним успешным отбором.

Rufus46 Роберт Левандовски

Помимо Йозуа Киммиха (9.2), в символическую сборную вошли Тимо Хорн («Кельн» 8.3), Давид Раум («Герта» 7.8), Мартон Дардаи («Герта» 7.9), Рис Оксфорд («Аугсбург», 8.0), Кевин Мбабу («Вольфсбург», 7.8), Лерой Сане («Бавария» 9.0), Леон Горецка («Бавария» 9.2), Серж Гнабри («Бавария» 9.0), Роберт Левандовски («Бавария» 8.4) и Эрлинг Холанд («Боруссия» 8.6).

После пяти сыгранных туров «Бавария» с тринадцатью очками занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Ниже с тем же количеством очков расположился «Вольфсбург».