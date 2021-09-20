Москва, 20 сентября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Карабах никогда не принадлежал Азербайджану, а азербайджанцы сегодня вовсю орудуют на территории Армении. Об этом 20 сентября заявил ИА REGNUM вице-президент Союза армян России Левон Муканян.

Nkrmil.am В Карабахе

«Ни в досоветский период, ни после распада СССР эти территории никогда не были азербайджанскими», — заявил эксперт. По его словам, тюркские народы «пришли в Арцах несколько веков назад и с тех пор коренным народам этой земли от них не было покоя».

«Даже если Азербайджану подарят весь Арцах, они на этом не остановятся», — отметил он.

«Азербайджанцы уже очень вольготно себя чувствуют на территории Армении. Они перекрывают дороги! Это стало возможным потому, что в Армении безалаберная, совершенно безответственная власть», — заключил эксперт.

Напомним, что среди армянских экспертов существуют серьёзные опасения в связи с тем, что Азербайджан при поддержке Турции и Пакистана проводит подготовительные мероприятия для агрессии против Армении.