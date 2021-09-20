Москва, 20 сентября, 2021, 17:45 — ИА Регнум. Поставки российского газа в Турцию с начала 2021 года выросли до рекордного показателя. Об этом сообщили 20 сентября в пресс-службе ПАО «Газпром».

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"С 1 января по 19 сентября 2021 года «Газпром» поставил в Турцию 20,3 млрд кубометров газа. Это исторически рекордный объём для данного периода и на 153% (на 12,3 млрд кубомеипрв) больше, чем в 2020 году (8 млрд кубометров)», — сообщается в телеграм-канале компании.

Сотрудничество двух стран в газовой сфере обсуждалось сегодня на встрече главы «Газпрома» Алексея Миллера и министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза.

Отмечается, что стороны «высоко оценили работу газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток», которые надежно транспортируют российский газ через Чёрное море потребителям».