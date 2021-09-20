Ярославль, 20 сентября, 2021, 17:43 — ИА Регнум. В Ярославской области обнародовали окончательные итоги выборов в Государственную думу РФ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на главу облизбиркома Олега Захарова.

Избирательная комиссия ЯО Голосование

Итоговая явка в Ярославской области составила 43 процента проголосовавших, включая как тех, кто пришел очно на избирательный участок, так и принявших участие в дистанционном электронном голосовании. По партийным списка на первом месте «Единая Россия», получившая по данным облизбиркома 29,72% голосов. В пятерку новых парламентских партий вошли КПРФ, которую поддержали 22,74% избирателей, «Справедливая Россия — За правду» — 19,20%, ЛДПР — 8,97% и партия «Новые люди» — 7,86%.

«В нашем регионе состоялись открытые и легитимные выборы. Желаю всем победителям оправдать доверие избирателей. Благодарю всех, кто проявил свою гражданскую позицию, кто неравнодушен к судьбе своего региона и страны в целом», — заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Yarregion.ru Итоговая пресс-конференция облизбиркома

По одномандатным округам в Ярославской области победу празднуют кандидаты от «Справедливой России». По 194 избирательному округу по итогам 100 процентов обработанных протоколов Анатолий Лисицын получил поддержку 36,47% проголосовавших избирателей, на втором месте — Андрей Коваленко (Единая Россия) с 27,27%. По 195 округу победил Анатолий Грешневиков, получивший 34,27% голосов, на втором месте кандидат от «Единой России» Лариса Ушакова с 29,31%.

«Гордо, непреклонно, по-ярославски вы сказали, что не согласны жить в предлагаемых условиях. Вы не согласны с тем, что происходит в регионе. Вы хотите снова успеха и процветания родной земле. Вы хотите. И я хочу. Я люблю Ярославию. Отлично понимаю, какая ответственность на моих плечах. Но за ними стоите Вы! Ваш выбор, вера и надежда на изменения к лучшему. Предстоит много работы. Вектор очевиден, но я всегда знаю, у кого спросить — достаточно выйти на улицы или выехать в область. И вы всегда честно подскажете», — сказал Анатолий Лисицын.

Также в Ярославской области прошло 7 компаний регионального и муниципального уровней. Самая значимая в Рыбинске, где главой города переизбран Денис Добряков. За него по финальным данным облизбиркома проголосовало 42,59 процента от числа принявших участие в голосовании.