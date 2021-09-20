Дортмундская «Боруссия» обыграла «Унион» в пятом туре Бундеслиги
Дортмунд, Германия, 20 сентября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. 19 сентября в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» «Боруссия» в матче пятого тура немецкой Бундеслиги 2021/22 одержала уверенную победу над «Унионом» из Берлина со счетом 4:2. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.
Первый мяч на десятой минуте встречи забил фланговый атакующий защитник сборной Португалии Рафаэл Геррейру — 1:0. Через четырнадцать минут 21-летний норвежский таранный форвард удвоил преимущество «шмелей» после передачи Тома Менье — 2:0. В дебюте второго тайма Марвин Фридрих срезал мяч в свои ворота — 3:0. Через пять минут Макс Крузе реализовал удар с одиннадцатиметровой отметки — 3:1. На 81-й минуте вышедший на замену Андреас сократил отставание гостей в счете — 3:2. Через две минуты Эрлинг Холанд оформил дубль — 4:2.
В текущем сезоне Эрлинг Холанд принял участие в восьми матчах за «шмелей» во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.
Желтые карточки получили Марвин Фридрих (15'), Матс Хуммельс (50'), Нико Гиссельманн (50'), Аксель Витсель (57') и Джулиан Райерсон (90+1').
Составы команд:
«Боруссия»: Кобель, Геррейру, Хуммельс (Понграчич, 89'), Аканджи, Менье, Дауд (Азар, 84'), Ройс (Мукоко, 89'), Беллингем, Витсель, Мален (Вульф, 73'), Холанд.
«Унион»: Луте, Фридрих, Баумгартль (Эндо, 77'), Кнохе, Райерсон, Озтунали (Тойхерт, 55'), Хедира (Харагути, 71'), Премель, Гиссельманн, Крузе (Андреас, 77'), Авоньи (Беренс, 55').
Статистика матча («Боруссия"/ «Унион»)
Удары 14/8
Удары в створ 5/5
Владение 63%/37%
Угловые 3/6
Нарушения 11/13
«Боруссия», одержав четвертую победу в сезоне и набрав двенадцать очков, поднялась на третье место. «Унион» с шестью очками остался на восьмой позиции.