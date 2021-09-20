Чебоксары, 20 сентября, 2021, 17:38 — ИА Регнум. В Шумерлинском районе Чувашии вынесен приговор по уголовному делу о подкупе члена муниципальной комиссии, занимавшейся закупкой жилья для детей-сирот. Суд назначил муниципальной служащей 50 тыс. рублей штрафа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры и СУ СКР по Чувашии.

Андрей Грук ИА Красная Весна Деньги

Фигуранткой уголовного дела стала начальник одного из отделов администрации Шумерлинского района, которая также являлась заместителем председателя аукционной комиссии по осуществлению закупок на приобретение муниципального жилья для детей-сирот.

По данным следственного управления, в декабре 2020 года она получила от местной жительницы, участвовавшей в аукционе, 25 тыс. рублей за закупку принадлежащей последней квартиры. Правоохранители установили, что площадь квартиры была меньше, чем предусмотрено технической частью аукционной документации.

«Она проголосовала за принятие решения о допуске данной заявки к участию в электронном аукционе, а также высказала иным членам аукционной комиссии мнение о необходимости принятия данного решения», — говорят в надзорном ведомстве.

В прокуратуре также уточняют, что по итогам аукциона администрацией Шумерлинского района заключён договор купли-продажи и дополнительное соглашение, согласно которому цена снижена с учётом площади.

Суд признал муниципальную служащую виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 200.5 УК РФ («Незаконное получение денег членом комиссии по осуществлению закупок за совершение действий в интересах дающего»). Ей назначено 100 тыс. рублей штрафа, решение суда не вступило в законную силу.

Также в прокуратуре добавляют, что УФАС привлекло председателя аукционной комиссии к административной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года стало известно, что в Красноармейском районе Чувашии сироте предоставили квартиру без горячей воды и с прогнившими оконными рамами. Это вскрылось во время прокурорской проверки, после чего в квартире был сделан ремонт.

Подробнее:Сироте в Чувашии дали квартиру без горячей воды