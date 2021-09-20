В Чувашии вынесен приговор по уголовному делу о закупке жилья для сирот
Чебоксары, 20 сентября, 2021, 17:38 — ИА Регнум. В Шумерлинском районе Чувашии вынесен приговор по уголовному делу о подкупе члена муниципальной комиссии, занимавшейся закупкой жилья для детей-сирот. Суд назначил муниципальной служащей 50 тыс. рублей штрафа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры и СУ СКР по Чувашии.
Фигуранткой уголовного дела стала начальник одного из отделов администрации Шумерлинского района, которая также являлась заместителем председателя аукционной комиссии по осуществлению закупок на приобретение муниципального жилья для детей-сирот.
По данным следственного управления, в декабре 2020 года она получила от местной жительницы, участвовавшей в аукционе, 25 тыс. рублей за закупку принадлежащей последней квартиры. Правоохранители установили, что площадь квартиры была меньше, чем предусмотрено технической частью аукционной документации.
«Она проголосовала за принятие решения о допуске данной заявки к участию в электронном аукционе, а также высказала иным членам аукционной комиссии мнение о необходимости принятия данного решения», — говорят в надзорном ведомстве.
В прокуратуре также уточняют, что по итогам аукциона администрацией Шумерлинского района заключён договор купли-продажи и дополнительное соглашение, согласно которому цена снижена с учётом площади.
Суд признал муниципальную служащую виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 200.5 УК РФ («Незаконное получение денег членом комиссии по осуществлению закупок за совершение действий в интересах дающего»). Ей назначено 100 тыс. рублей штрафа, решение суда не вступило в законную силу.
Также в прокуратуре добавляют, что УФАС привлекло председателя аукционной комиссии к административной ответственности.
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года стало известно, что в Красноармейском районе Чувашии сироте предоставили квартиру без горячей воды и с прогнившими оконными рамами. Это вскрылось во время прокурорской проверки, после чего в квартире был сделан ремонт.