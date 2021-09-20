Москва, 20 сентября, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до конца 2021 года разработать сводный план перевода российской экономики на низкоуглеродную энергетику.

Government.ru Михаил Мишустин

«Мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике. И это уже новая реальность», — сказал Мишустин 20 сентября на совещании с заместителями.

По словам главы правительства, нужно «готовиться к поэтапному сокращению использования традиционных видов топлива — нефти, газа, угля, повышать энергоэффективность, развивать альтернативную энергетику, строить соответствующую инфраструктуру».

Мишустин отметил, что необходимые поручения уже подписаны. Планируется создать специальные рабочие группы, которые будут курировать вице-премьеры. Общую координацию будет осуществлять первый вице-премьер Андрей Белоусов.