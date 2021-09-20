Киев, 20 сентября, 2021, 17:46 — ИА Регнум. В то время, когда надо было вести переговоры и решать газовые проблемы, президент Владимир Зеленский занимался фальсификацией уголовного дела против народного депутата Украины, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, а теперь отопительный сезон под угрозой срыва и переговоры уже не помогут.

Газ для Украины

Такое мнение высказал журналист и политический эксперт Вячеслав Пиховшек 20 сентября в эфире телеканала «Первый независимый».

Эксперт подчеркнул, что ответственность за срыв отопительного сезона полностью лежит на президенте Зеленском. Если зимой Украина и будет замерзать, то не по вине России.

«Зеленский не пошел на предложение Медведчука относительно прямых переговоров с Россией о снижении цены газа на 25% для украинского конечного потребителя. Зеленский не в состоянии провести ни одни прямые переговоры с Путиным, с российским руководством, не смотря на кучу проблем в двухсторонних отношениях, он все время хочет переговоры на своих условиях, не о том, что надо говорить, а о чем-то другом, что дает ему прямые дивиденды», — сказал Пиховшек.

Эксперт уверен, что основная проблема заключается в том, что ни сам президент, ни кто-либо из его команды не способны вести переговоры, которые в данной ситуации могли бы решить большинство газовых проблем Украины. Он задался риторическим вопросом насчет того, что можно хотеть от аферистов, которые обманом пришли к власти.

«Переговоры это не афера, их надо вести. Вполне возможно, что Зеленский потом будет обвинять во всем Москву, что Москва не доставляет газ, что мы столько платить не можем или предатели в ЕС, а корень проблемы — простая ситуация, нужно было разговаривать, вести переговоры вовремя, а не тогда, когда клюнет жареный петух», — считает Пиховшек.

По оценке специалиста, рейтинг президента Украины неминуемо рухнет, потому что для исправления ситуации у Зеленского нет политической воли — в частности, из-за тарифов или нехватки газа.

«Это уже очевидно, времени на переговоры уже нет, на создание газотранспортного консорциума есть, но политической воли у Зеленского нет. У него есть политическая воля репрессировать Виктора Медведчука, который и так никуда не убегает, ни от кого не прячется, у него есть политическая воля выдвигать абсурдные обвинения», — констатировал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что ОПЗЖ еще в прошлом году предложила комплекс мер по урегулированию вопросов ценообразования в сфере ЖКХ, предусматривающий действенные механизмы снижения тарифов, но власть проигнорировала данные предложения. Эксперты заявили, что из-за проблем с накоплением угля Украина может оказаться в ситуации, когда без импорта из России и Белоруссии пройти осенне-зимний период будет невозможно в принципе.