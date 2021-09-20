Москва, 20 сентября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Одна из причин того, что в России выросли лимиты по кредитным картам, связана с пандемией, которая вынудила население увеличить объемы кредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября заявил доцент кафедры бизнеса и управленческой стратегии института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Теймураз Вакшамадзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Увеличение кредитных лимитов обусловлено несколькими причинами. Первая — сезонность. Август — традиционное время отпусков, и в этот период многие берут кредиты для оплаты путевок, покупки билетов на отдых и так далее. Второй фактор также связан с пандемией — население увеличило объем кредитования для того, чтобы перекрыть старые кредиты и покрыть новые расходы», — сказал экономист.

По его словам, стоит также обратить внимание и на уровень ликвидности российских банков.

«Когда у банков много ликвидности, то есть много денег в банковской системе, то они смягчают выдачу кредитов. И, наоборот, более строго подходят к одобрению кредитов, когда их мало. Что касается рисков, то они стандартные: технический дефолт, невозврат. Для экономики это критично только в случае, если дефолты приобретают массовый характер. Но оснований предполагать такое развитие событий сейчас нет», — констатировал Вакшамадзе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что рост лимитов по кредитным картам связан с тем, что в РФ не очень сильно растет уровень жизни.