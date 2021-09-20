Манчестер, Великобритания, 20 сентября, 2021, 17:29 — ИА Регнум. 20 сентября издание The Sun сообщил, что руководство «Манчестер Юнайтед» планирует в зимнее трансферное окно продать 27-летнего центрального защитника сборной Кот-д'Ивуара Эрик Байи и атакующего полузащитника сборной Англии Джесси Лингарда.

(сс) Кирилл Венедиктов. soccer.ru Джесси Лингард

В текущем сезоне Джесси Лингард принял участие в трех матчах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Ньюкасла» и «Вест Хэм Юнайтед».

Эрик Байи перешел в «Манчестер Юнайтед» 1 июля 2016 года из «Вильярреала» за 38 миллионов евро. На данный момент стоимость ивуарийца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро. Соглашение Байи с «манкунианцами» рассчитано до середины 2024 года.