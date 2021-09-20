Москва, 20 сентября, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Приоритетом демографической политики России станет увеличение продолжительности жизни, выявление заболеваний, а также поддержка семей с детьми и людей старшего возраста. Правительство утвердило план по реализации концепции демографической политики сроком на четыре года.

Government.ru Михаил Мишустин

Об этом сообщил 20 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

«Впервые мы приняли такой комплексный документ. В нём объединены совершенно новые меры и механизмы наряду с уже реализуемыми», — сказал премьер-министр.

Глава правительства отметил, что реализация этим мер ведёт к достижению национальных целей, в первую очередь — увеличения численности населения и роста продолжительности жизни.