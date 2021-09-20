Москва, 20 сентября, 2021, 17:25 — ИА Регнум. То, что в РФ в августе 2021 года зафиксирован почти 8-процентный рост лимитов по кредитным картам, связано со слабым повышением уровня жизни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала соответствующие данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

Кредитная карта

"Сейчас уровень жизни пока что не показал значительного роста. И население ощущает необходимость наличия дополнительных средств, — сказала Ермилова. — Кредитные карты могут решить проблему временного отсутствия денег и нехватки денег между зарплатами. Рост сумм по кредиткам может вызвать увеличение просрочки по картам, что негативно отразится на общем объеме кредитной нагрузки на банковскую систему. Это касается и роста объема одобренных кредитов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее рост выдачи кредитных карт в РФ сочли негативным признаком, указывающим на потребность в деньгах у существенной части населения.