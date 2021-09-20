Депутаты должны оправдать доверие своих избирателей – Путин
Ново-Огарево, Московская область, 20 сентября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Надежду на то, что Госдума VIII созыва будет работать так, что оправдает доверие граждан, выразил 20 сентября президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой.
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У входа в пункт временного размещения Владимир Путин встретился с пострадавшими и волонтёрами
«Очень рассчитываю на то, что депутаты Госдумы VIII созыва сделают всё, что от них зависит, чтобы оправдать доверие своих избирателей».
Глава государства напомнил, что целью всех, кто находится в руководстве страной, является «процветание России и её граждан».