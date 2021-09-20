Москва, 20 сентября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Перегрев российского фондового рынка можно считать маловероятным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб, комментируя новости о рекордном росте данного рынка.

geralt Фондовая биржа

«Рост фондового рынка — это увеличение инвестиционной привлекательности и приток капитала в страну. Это, безусловно, полезно для остальной экономики РФ, — сказал Твердохлеб. — Важно не допустить перегревания рынка. Однако это маловероятный сценарий, поскольку факторы, обеспечивающие восстановительный рост фондового рынка, на данный момент превалируют».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Твердохлеб объяснил, какие три фактора способствуют росту российского фондового рынка.