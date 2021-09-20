Окленд, Новая Зеландия, 20 сентября, 2021, 17:29 — ИА Регнум. В ходе пресс-конференции 20 сентября премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила, что локдаун в Окленде, самом крупном городе и центре распространения нынешней вспышки «Дельта"-варианта коронавирусной инфекции в стране, будет существенно ослаблен в ночь на 22 сентября. Об этом сообщила австралийский телеканал Nine News.

Валерия Кузнецова Окленд. Новая Зеландия

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Антикоронавирусные ограничения в Окланде будут действовать в течение как минимум двух недель. Ардерн отметила, что жесткий локдаун (четвертого уровня) в городе был необходим, однако теперь органы общественного здравоохранения считают, что карантин третьего уровня более приемлем.

«Мы знаем, что ограничения четвертого уровня были трудными, но они привели к изменению ситуации», — заявила Ардерн.

Премьер-министр также подчеркнула, что в основном люди заражались коронавирусом не на рабочих местах, что еще раз доказывает эффективность принимаемых властями решений.