Москва, 20 сентября, 2021, 17:23 — ИА Регнум. В России росту фондового рынка способствуют три фактора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб, комментируя данные агентства «Блумберг» о рекордном росте данного рынка.

Фондовый рынок

«Этому способствуют три основных фактора: объективное восстановление экономики и деловой активности, устойчивый рост углеводородов как основной экспортной составляющей российской экономики и эффективные меры по стабилизации цен в экономике. Все это способствует росту котировочной стоимости ценных бумаг фондового рынка, — сказал экономист. — Несмотря на некоторую корректировку мирового фондового рынка, где основные ценные бумаги демонстрируют обратную динамику, скорее всего, в кратко‑ и среднесрочной перспективе мы будем и дальше наблюдать положительную тенденцию к росту фондового рынка в России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что скорое восстановление экономики вселяет уверенность в инвесторов и повышает привлекательность инвестиций в экономику России.