Канберра, 20 сентября, 2021, 17:28 — ИА Регнум. В Австралии рекордными темпами растут цены на подержанные автомобили. Об этом 20 сентября сообщил телеканал Nine News со ссылкой на свежие данные от Moody's, которые показали, что цены на подержанные автомобили с апреля по июнь в стране выросли на 23%.

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Рост цен был вызван нехваткой новых автомобилей, в то время как покупатели сталкиваются с «довольно обычными» сроками поставки новых транспортных средств — от трех до шести месяцев. Агентство Moody's также указало на возросший спрос на частный транспорт во время пандемии коронавируса.

«Ожидается, что дефицит новых автомобилей сохранится и в 2022 году», — заявил в интервью телеканалу редактор портала Drive.com.au Джошуа Доулинг.

Главной проблемой для автопроизводителей в настоящее время является нехватка полупроводников.