Краснодар, , 17:21 — REGNUM Мэр Краснодара Евгений Первышов по итогам выборов переходит в Государственную думу VIII созыва. В соцсетях градоначальник поблагодарил краснодарцев за поддержку.

Евгений Первышов Krd.ru

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«Спасибо тем, кто поддержал меня на выборах. Больше половины проголосовавших доверили мне право представлять их интересы в Государственной Думе. Ваша поддержка заряжает и мотивирует. В ближайшие пять лет продолжу заниматься развитием нашего города, его поддержкой уже на федеральном уровне», — написал Первышов.

Как сообщало ИА REGNUM, Евгений Первышов баллотировался в Госдуму от «Единой России» по одномандатному округу №46, он набрал 53,5% голосов.