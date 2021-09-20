Челябинск, 20 сентября, 2021, 17:20 — ИА Регнум. В Челябинской области за 19 сентября обнаружили ещё 364 носителя коронавируса. Об этом 20 сентября сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе выявили уже 93 805 заразившихся. Из них вылечился 80 121 пациент.

Больных COVID-19 в регионе насчитывается уже 9208 человек. А скончался от ковида ещё 21 гражданин.