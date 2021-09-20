Москва, 20 сентября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Во время единого дня голосования на избирательную систему России были совершены беспрецедентные кибератаки, сообщила 20 сентября журналистам глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Pixabay.com Кибератаки

По её словам, такие усилия были предприняты чтобы дискредитировать нынешние выборы.

Несмотря на интенсивность воздействия российские системы выдержали, отметила Памфилова.

«Сложно было, потому что беспрецедентные были атаки, было огромное желание снести наши выборы, дискредитировать. Мы сегодня обсуждали с коллегами: такого уровня напора и интенсивности разного рода атак на наши ресурсы цифровые, не было никогда», — рассказала Пафмилова.

Стоит отметить, что большинство кибератак на интернет-ресурсы ЦИК России были проведены с иностранных IP-адресов, в основном из США и из Германии.