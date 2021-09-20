Минск, 20 сентября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Очередные ценные указания по ходу уборочной кампании и в целом ведению сельского хозяйства дал 20 сентября Александр Лукашенко, назначая послов, министерских и провинциальных чиновников, руководителей субъектов хозяйствования. Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, он «обратил внимание, что в числе приоритетов для них всегда будет оставаться сельское хозяйство».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

Обращаясь к назначенцам, Лукашенко сказал: «Сейчас надо не прозевать. Вы видите, что осень нам подкинула немало проблем, особенно дожди (прошлая неделя и эта неделя будет дождливой). Выйти из этого нужно будет».

В официальном сообщении также сказано, что он выразил убеждённость в том, что «подходить к завершению уборочной и определяться со способами переработки, хранения урожая необходимо по-хозяйски и исходя из особенностей региона».

«Кукуруза — за счет нее мы должны добрать зерно, которое нам нужно. Но особо не надо молиться на зерно. Если есть возможность и вы видите, что необходимо иметь силос из кукурузы, значит, надо заготавливать и силос. Просто надо на месте разобраться, что каждому хозяйству надо, — поведал Лукашенко. — Но главное, чтобы был порядок и дисциплина, ничего нельзя потерять. Все, что выращено, надо собрать».

Ранее на эту тему: Лукашенко заявил, что РФ отказалась продавать Белоруссии гречку

«Что касается госзаказа, то тут проблем нет ни по одной из культур. Практически госзаказ выполнен. Так что государство и люди будут обеспечены зерном в нужных количествах», — добавил бывший председатель совхоза.

Напомним, Белстат по итогам января — августа сообщал о сокращении производства в белорусских хозяйствах всех категорий — в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения. Согласно официальной статистике, зерна намолочено в первоначально оприходованном весе 6,3 млн т «при средней урожайности 30,5 центнера с одного гектара убранной площади».

Больше новостей на эту тему в сюжете: Экономический кризис в Белоруссии