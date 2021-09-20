Киев, 20 сентября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Запасы зерна в государственном резерве Украины в настоящий момент находятся на критически низком уровне.

Ляшко Юрий ИА Красная Весна Зерно

С соответствующим заявлением 20 сентября выступило госагентство резерва Украины.

Такая ситуация случилась из-за отсутствия финансирования на пополнение запасов материальных ценностей государственного резерва из общего фонда госбюджета.

В частности, ассигнования общего фонда бюджета на пополнение запасов государственного резерва, в бюджете не предусмотрены. На сегодня на складах Госрезерва хранится зерно урожаев 1999—2018 годов, что значительно превышает утвержденные сроки хранения — 2 года.

Ведомство подчеркивает, что такое положение дел с государственным материальным резервом Украины может привести к тому, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, правительство не будет иметь источников для оказания помощи экономике, что является потенциальной угрозой национальной безопасности государства.

ИА REGNUM напоминает, что осенью 2020 года по поручению правительства Украины провели аудит госрезерва, который, как заявили чиновники, подтвердил «тотальное разворовывание запасов и миллионные убытки».

Согласно официальной информации, на Украине в этом году собрали рекордный за историю страны урожай ранних зерновых культур.