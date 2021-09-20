Оренбург, 20 сентября, 2021, 17:14 — ИА Регнум. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил соболезнования близким и родным погибших в ходе стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

Orenburg-gov.ru Денис Паслер

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Он отметил, что этот поступок нельзя ни оправдать, ни принять. «Оренбуржье скорбит вместе с вами», — сказал Паслер. И пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Как сообщало ИА REGNUM, по подозрению в совершении преступления был задержан студент вуза. В результате бойни погибли шесть человек. Ещё 28 получили ранения и травмы.