Красногорск, 20 сентября, 2021, 17:27 — ИА Регнум. В Подмосковье от коронавируса привили уже свыше 3,5 млн человек. Такие цифры 20 сентября приводит министерство здравоохранения Московской области.

Tim Reckmann Вакцинация

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Отмечается, что план по вакцинации в регионе выполнен на 95%. При этом с начала прививочной кампании в область поступило более 4,1 млн доз вакцины от коронавируса.

«Не стоит забывать, что и коронавирус никуда не ушел. Чтобы обезопасить себя и близких от опасной болезни, необходимо сделать прививку. На данный момент это самый эффективный способ защиты. Такой возможностью воспользовались уже свыше 3,5 млн человек», — сказала зампред правительства — министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.