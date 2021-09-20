Красногорск, , 17:17 — REGNUM В Подмосковье в Красногорском одномандатном округе № 120 на выборах в Госдуму победил кандидат от партии «Единая Россия» Сергей Колунов. Такие результаты голосования приводит 20 сентября Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЕР набирает 48,24% голосов.

Следом за ним идет кандидат от партии «Справедливая Россия — За правду» Глеб Пьяных с 11,14% голосов. Замыкает тройку лидеров представитель КПРФ Константин Черемисов с 9,28%.

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