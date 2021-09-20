Красногорск, 20 сентября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. В Подмосковье в Красногорском одномандатном округе № 120 на выборах в Госдуму победил кандидат от партии «Единая Россия» Сергей Колунов. Такие результаты голосования приводит 20 сентября Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЕР набирает 48,24% голосов.

Следом за ним идет кандидат от партии «Справедливая Россия — За правду» Глеб Пьяных с 11,14% голосов. Замыкает тройку лидеров представитель КПРФ Константин Черемисов с 9,28%.