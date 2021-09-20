Белгород, 20 сентября, 2021, 17:14 — ИА Регнум. Почтовое отправление с сильнодействующим веществом задержали сотрудники Белгородской таможни, сообщили ИА REGNUM 20 сентября в пресс-службе ведомства.

Ctu.customs.ru На таможне

Жительница Белгорода заказала в интернет-магазине Казахстана препарат для похудения. В составе таблеток содержится сильнодействующее вещество сибутрамин, ввозить который на территорию России можно лишь по медицинским документам и с обязательным декларированием.

В отношении покупательницы возбуждено уголовное дело.