Москва, , 17:12 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших в Пермском государственном университете.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Это большое горе для их близких и родных, для региона, для каждого из нас, — сказал Мишустин в видеообращении. — Пострадавшие и их родственники получат всю возможную помощь, в том числе медицинскую и психологическую. Крайне важно поддержать людей в этот сложный период».

Как сообщало ИА REGNUM, Мишустин поручил министрам Валерию Фалькову и Михаилу Мурашко вылететь к месту ЧП.