Нижний Новгород, 20 сентября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Пенсионерка из Нижнего Новгорода перевела мошенникам более 4,5 млн рублей. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщили в региональном управлении МВД России.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

По словам 65-летней женщины, ранее ей неоднократно звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками службы безопасности банка и полицейскими. Злоумышленники смогли убедить нижегородку в том, что по её банковской карте якобы совершаются сомнительные операции.

Затем звонившие уговорили её оформить два кредита и три займа в микрофинансовых организациях, продать автомобиль и золотые украшения, а все полученные деньги перечислить на указанные ими «безопасные счета».

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Если злоумышленников удастся поймать, то им будет грозить до 10 лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.